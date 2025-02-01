Линц. “Нейтральная” Александрова станет соперницей Ястремской в финале

На турнире WTA 500 в Австрии состоялся второй полуфинальный матч



Линц, Австрия • 27 января – 2 февраля • хард (зал) • $1,064,510

Действующая чемпионка: Елена Остапенко (Латвия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Екатерина Александрова (-, 4) – Каролина Мухова (Чехия, 1/WC) 6:0, 6:4

Екатерина Александрова второй год подряд сыграет в финале турнира в Линце. В прошлом сезоне она уступила в решающем матче латвийке Елене Остапенко. В целом для Александровой это буде девятый финал на в WTA-туре, в котором она будет бороться за пятый титул.

Даяна Ястремская ранее пять раз играла против Александровой (трижды на уровне Тура) и одержала три победы. Их предыдущая встреча состоялась в 2022 году на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе, где украинка потерпела поражение.

Решающий матч на турнире в Линце пройдет в воскресенье. Начало финала запланировано на 15:00 по Киеву.

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