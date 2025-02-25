Мерида. Марта Костюк против Дарьи Сэвилл в первом круге: анонс матча

Украинская теннисистка Марта Костюк сегодня стартует на турнире WTA 500 в Мериде. Поединок против Дарьи Сэвилл из Австралии откроет игровой день на Центральном корте в 22:00 по киевскому времени



Дата рождения: 28/06/2002 (22 года)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 – Austin)

Высший рейтинг WTA: 16 (17/06/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 25.02.2025): 220/132

Призовые за карьеру: $5,360,001



Дата рождения: 05/03/1994 (30 лет)

Место рождения: Москва, россия

Рост: 166 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2017 – New Haven)

Высший рейтинг WTA: 20 (28/08/2017)

Побед/Поражений за карьеру (на 18.02.2025): 332/268

Призовые за карьеру: $5,949,724

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H2H: 2-0

2024 | Wimbledon | Трава | R2 | Костюк – 4:6, 7:6(2), 6:4

2018 | Fed Cup | Трава | Костюк – 7:6(3), 6:3

Путь на турнире

Дарья Сэвилл

QR1: Эллен Перес (Австралия, №б/р) 7:6(5), 6:1

QRF: Варвара Лепченко (США, №124) 6:2, 6:1

История на турнире

Обе теннисистки впервые играют на турнире в Мериде.

Выступления на харде (на 25/02/2025):

Марта Костюк – 133/81 (6/5 в этом году)

Дарья Сэвилл – 226/167 (2/7 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает фавориткой матча Марту Костюк и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,30. На победу Дарьи Сэвилл предлагается коэффициент – 3,71 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Мериде)

Марта Костюк – 6/5

Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R3

WTA 1000 – 4/2 | Доха – 1/4, Дубай – R2

WTA 500 – 0/2 | Брисбен – R2, Аделаида – R1

Дарья Сэвилл – 2/7

Grand Slam – 0/1 | Australian Open – R1

WTA 1000 – 1/2 | Доха – QRF, Дубай – QR1

WTA 500 – 1/2 | Брисбен – QR1, Абу-Даби – QRF

WTA 250 – 0/2 | Хобарт – R1, Сингапур – R1

Последние 5 матчей:

Марта Костюк – П, В, П, В, В

Дарья Сэвилл – В, В, П, П, В

Национальный фактор:

Марта Костюк – 14/1 | Костюк лишь один раз проигрывала в матчах против теннисисток из Австралии – в 2018 году в матче Кубка Федерации против Эшли Барти.

Дарья Сэвилл – 14/22 | Сэвилл проиграла четыре последних матча против украинок, в том числе в этом сезоне в Брисбене она уступила Анастасии Соболевой.

• Марта Костюк проведет свой 204-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 108 побед (53%).

• Дарья Сэвилл проведет 317-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету – 157 побед (50%).

• Марта Костюк в статусе теннисистки топ-20 проиграла лишь два матча соперницам, которые не входят в топ-100: против Наоми Осаки (Рим-2024) и против Дарьи Снигур (Ноттингем-2024). При этом Марта выиграла четыре таких поединка.

• Дарья Сэвилл в последний раз побеждала соперницу из топ-20 на турнире в Вашингтоне в 2022 году (обыграла Джессику Пегулу, №7). С того момента она проиграла пять таких поединков. Общий баланс ее матчей против теннисисток топ-20: 27 побед и 51 поражение.

Победительница этого матча получит 15 700 долларов США призовых и 60 рейтинговых очков. Проигравшая – 11 300 долларов США призовых и 1 рейтинговое очко.

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