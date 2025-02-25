«Я не согласен с этим». Чемпион мира выступил против реванша Усика и Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Шакур Стивенсон

Чемпион мира по версии WBC в легком весе (до 61,2 кг) Шакур Стивенсон поделился мнением о потенциальном поединке Александра Усика и Даниеля Дюбуа. Американский боксер заявил, что не видит смысла в проведении реванша:

«Реванш Усик – Дюбуа не имеет никакого смысла. Бой нужен из-за того, что у британца есть титул? Я не согласен с этим. Дюбуа должен сначала выйти на ринг против Джозефа Паркера, потому что все стороны готовились именно к этому поединку.

Новозеландец заслужил бой за пояс чемпиона. Он не виноват, что его соперник заболел. Зачем пропускать Дюбуа, если тот уже дрался с Усиком? Он все равно не сумеет одолеть украинского боксера. Вообще, я не знаю боксеров, кто может победить Усика.

Единственный, у кого будут шансы – это Паркер. Меня назовут сумасшедшим, но вы видели, как Джозеф двигается на ринге, у него отличные боксерские навыки. Все остальные боксеры супертяжелого веса медленнее и крупнее, чем Александр. Он легко с такими разберется», – подытожил Шакур.

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sport.ua