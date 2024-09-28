Пекин. Букша второй раз в карьере победила соперницу из топ-20, Анисимова совершила камбэк в своём первом матче

На турнире WTA 1000 в Китае проходит четвёртый игровой день

Пекин, Китай • 25 сентября – 6 октября • хард • $3,211,715

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Арина Соболенко (-, 1) – Мананчая Савангкав (Таиланд, Q) 6:4, 6:1

Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 13) – Вэй Сыцзя (Китай, WC) 7:5, 6:4

Кристина Букша (Испания) – Людмила Самсонова (-, 11) 6:1, 4:6, 6:4

Элизе Мертенс (Бельгия, 24) – Элизабетта Коччаретто (Италия) 6:4, 6:7(6), 6:3

Жасмин Паолини (Италия, 3) – Клара Таусон (Дания) 1:6, 7:5, 6:4

Магда Линетт (Польша, 31) – Моюка Утидзима (Япония) 6:4, 4:6, 6:3

Дарья Касаткина (-, 9) – Яна Фетт (Хорватия, LL) 6:1, 6:2

Аманда Анисимова (США, 34) – Камила Осорио (Колумбия) 1:6, 6:3, 6:4

Кристина Букша (№79 WTA) одержала свою вторую победу над соперницей, входящей в топ-20 рейтинга. Впервые ей это удалось в августе прошлого года, когда она была сильнее Белинды Бенчич на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

Жасмин Паолини провела свой первый матч за последние три недели. В последний раз итальянка выходила на корт в рамках четвёртого круга на US Open.

Аманда Анисимова в решающем сете матча против Камилы Осорио проигрывала со счётом 0:4, после чего выиграла шесть геймов подряд. Дальше американка встретится с Дарьей Касаткиной, которую обыграла во всех четырёх противостояниях, в том числе в этом году на турнире WTA 1000 в Торонто.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua