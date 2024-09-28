Пекин. Букша второй раз в карьере победила соперницу из топ-20, Анисимова совершила камбэк в своём первом матче

На турнире WTA 1000 в Китае проходит четвёртый игровой день
Пекин, Китай • 25 сентября – 6 октября • хард • $3,211,715
Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Арина Соболенко (-, 1) – Мананчая Савангкав (Таиланд, Q) 6:4, 6:1
Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 13) – Вэй Сыцзя (Китай, WC) 7:5, 6:4
Кристина Букша (Испания) – Людмила Самсонова (-, 11) 6:1, 4:6, 6:4
Элизе Мертенс (Бельгия, 24) – Элизабетта Коччаретто (Италия) 6:4, 6:7(6), 6:3
Жасмин Паолини (Италия, 3) – Клара Таусон (Дания) 1:6, 7:5, 6:4
Магда Линетт (Польша, 31) – Моюка Утидзима (Япония) 6:4, 4:6, 6:3
Дарья Касаткина (-, 9) – Яна Фетт (Хорватия, LL) 6:1, 6:2
Аманда Анисимова (США, 34) – Камила Осорио (Колумбия) 1:6, 6:3, 6:4
Кристина Букша (№79 WTA) одержала свою вторую победу над соперницей, входящей в топ-20 рейтинга. Впервые ей это удалось в августе прошлого года, когда она была сильнее Белинды Бенчич на турнире WTA 1000 в Цинциннати.
Жасмин Паолини провела свой первый матч за последние три недели. В последний раз итальянка выходила на корт в рамках четвёртого круга на US Open.
Аманда Анисимова в решающем сете матча против Камилы Осорио проигрывала со счётом 0:4, после чего выиграла шесть геймов подряд. Дальше американка встретится с Дарьей Касаткиной, которую обыграла во всех четырёх противостояниях, в том числе в этом году на турнире WTA 1000 в Торонто.
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