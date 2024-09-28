Андерсон: Будущее Лоусона зависит только от него самого

Гэри Андерсон за долгие годы работы в автоспорте – а его профессиональная карьера началась более полувека назад – перевидал великое множество гонщиков и знает, какие качества необходимы, чтобы добиться хотя бы каких-то успехов, уже не говоря о том, чтобы стать чемпионом мира.

Напомним, что именно Андерсон создал машину Jordan 191, на которой в Формуле 1 в августе 1991-го дебютировал Михаэль Шумахер.

Бывший конструктор гоночной техники, а ныне эксперт издания The Race прокомментировал перестановки в составе Visa RB, официально подтверждённые накануне.

Гэри Андерсон: «По примерам из прошлого мы знаем, что в Red Bull действуют довольно жёстко, принимая кадровые решения, и то, как они распорядились судьбой Даниэля Риккардо – насколько об этом можно судить со стороны – свидетельствует, что в их подходах к делу ничего не меняется.

Остаётся надеяться, что команда в последние недели и месяцы была более честной по отношению к австралийцу и прямо информировала его о вероятности именно такого сценария.

Но теперь они сажают за руль Лоусона, который проведёт оставшиеся шесть гонок, поскольку у Red Bull нет иной возможности оценить его талант и целеустремлённость.

Когда и если гоночный уик-энд будет складываться для Visa RB более менее-нормально, это позволит напрямую сравнить Лиама с Юки Цунодой, а ведь японец – парень не промах.

В общем, теперь Лоусон у всех на виду, и станет понятно, на что он способен. Если справится, то останется в команде на следующий год. А если по-настоящему блеснёт, то может даже в Red Bull Racing попасть. При оптимистическом сценарии ситуация для него беспроигрышная.

Однако если ему не удастся одолеть Цуноду, то это будет означать одно: Лоусону дали шанс, однако он не сумел им воспользоваться. Его будущее теперь зависит только он него самого».

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