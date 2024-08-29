US Open. Киченок и Остапенко выиграли матч первого круга в парной сетке

Украинско-латвийская пара стартовала с победы на Открытом чемпионате США
Нью-Йорк, США • 26 августа – 8 сентября • хард • $3,889,000
Действующие чемпионки: Дабровски/Раутлифф (Канада/Новая Зеландия)
Сетка турнира: парный разряд
Первый круг
Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 7) – Джесси Эни/Джессика Фаилла (США, WC) 6:3, 6:3
Киченок и Остапенко четвёртый раз выступают вместе на US Open и стартовали с победы. Напомним, что пять лет назад теннисистки смогли дойти до четвертьфинала.
Следующие соперницы Людмилы и Елены определятся в противостоянии Цзян Синьюй/Макото Ниномия (Китай/Япония) – Анна Бондар/Клара Бюрель (Венгрия/Франция).
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