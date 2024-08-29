US Open. Киченок и Остапенко выиграли матч первого круга в парной сетке

Украинско-латвийская пара стартовала с победы на Открытом чемпионате США

Нью-Йорк, США • 26 августа – 8 сентября • хард • $3,889,000

Действующие чемпионки: Дабровски/Раутлифф (Канада/Новая Зеландия)

Сетка турнира: парный разряд

Первый круг

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 7) – Джесси Эни/Джессика Фаилла (США, WC) 6:3, 6:3

Киченок и Остапенко четвёртый раз выступают вместе на US Open и стартовали с победы. Напомним, что пять лет назад теннисистки смогли дойти до четвертьфинала.

Следующие соперницы Людмилы и Елены определятся в противостоянии Цзян Синьюй/Макото Ниномия (Китай/Япония) – Анна Бондар/Клара Бюрель (Венгрия/Франция).

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