Стролл: Не потерплю, чтобы наше имя смешали с грязью

Несколько команд подали апелляции на решение стюардов FIA по поводу протеста Renault в адрес Racing Point, и владелец этой команды Лоуренс Стролл выступил с официальным заявлением, весьма резким по тональности.

Лоуренс Стролл: «Я редко делаю публичные заявления, но крайне недоволен, что нас подозревают в подлости или обмане – меня особенно расстраивает, что подобные комментарии исходят от наших соперников.

Я никогда никого не обманывал. Эти обвинения совершенно неприемлемы и не соответствуют действительности. Моя честность и честность моей команды не вызывают сомнений. Все в Racing Point потрясены и расстроены решением FIA, и мы продолжаем настаивать на своей невиновности.

Эта команда под разными названиями выступает в Формуле 1 более 30 лет, и сейчас в ней работают 500 человек. Мы всегда сами создавали свои машины и продолжим это делать в будущем. На протяжении 30 лет эта команда не относилась к числу самых сильных, но благодаря её фантастическим специалистам сражалась за гораздо более высокие позиции, чем позволяла машина. Хотя у неё самый маленький бюджет, в 2016-м и 2017 гг она занимала четвёртое место в Кубке конструкторов и регулярно боролась за подиумы.

Справившись с введением внешнего управления, команда добилась стабильности, получила новые инвестиции и остаётся сильным соперником, что не должно никого удивлять. Теперь команда получила шанс показать, на что способна, и её надо поздравить с тем, что она показывает высокие результаты.

Достаточно прочитать заявление стюардов, чтобы понять почему мы так недовольны вынесенным наказанием. В их отчёте фигурируют следующие смягчающие обстоятельства:

1. Передача деталей от Mercedes в Racing Point состоялась 6 января 2020 года, и это не является нарушением регламента, достойным порицания, ведь эти детали не использовались и не дополняли информацию, полученную Racing Point от Mercedes ранее, что не противоречило регламенту 2019 года. Недавнее изменение статуса воздуховодов тормозов и их включение в категорию Listed Parts ставит под сомнение уместность порицания или наказания в этой ситуации. Это слова стюардов.

2. Изменение статуса воздуховодов тормозов и внесение их в список деталей, которые в 2020 году необходимо разрабатывать самостоятельно – это смягчающие обстоятельство.

3. Недостаток внимания к воздуховодам тормозов со стороны сотрудников FIA, которые инспектировали RP20 в марте 2020 года, когда они – по их собственному признанию – сосредоточились на машине в целом.

4. По словам стюардов, в Racing Point могли получить такое же преимущество в скорости за счёт фотографирования воздуховодов задних тормозов машины Mercedes W10 и применения технологий обратного инжиниринга, а также их дальнейшей адаптации инженерами, даже если это потребовало бы дополнительных ресурсов на проектирование.

5. Во всем, что касается этого вопроса, в Racing Point действовали открыто и прозрачно и были уверены, что их действия полностью соответствовали регламенту, а стюарды не увидели в этом преднамеренного нарушения регламента.

Всё это – цитаты из решения стюардов.

Не было никаких конкретных инструкций или пояснений со стороны FIA относительно того, как может осуществляться перевод компонентов в категорию Listed Parts в соответствии с духом и целями правил. Согласно формулировкам этих правил, после 2019 года команды больше не могут делиться информацией о конструкции воздуховодов тормозов или приобретать её. На тот момент всё, что вы уже знали, являлись вашей собственной информацией. Начиная с этого момента, вы работаете только на себя. Именно это мы и сделали.

Итак, я хочу пояснить, что в FIA не давали никаких рекомендаций, касающихся перехода деталей из одного списка в другой. И в Racing Point получили от FIA письменное подтверждение, в котором сказано, что мы соблюли это условие.

На этой неделе я был шокирован новостью о том, что в FIA ввели новое, не существовавшее прежде условие, о том, что изменения, внесённые в регламент, имеют обратную силу.

Помимо очевидного факта, что в Racing Point не нарушили технический регламент, я потрясён тем, как в Renault, McLaren, Ferrari и Williams воспользовались этой ситуацией, чтобы подать апелляцию, и таким образом постарались отвлечь внимание от наших выступлений в гонках. Они втаптывают наше имя в грязь, это неприемлемо, и я не собираюсь это терпеть.

Я собираюсь принять все необходимые меры, чтобы доказать нашу невиновность.

Моя команда работала без отдыха, чтобы создать конкурентоспособную машину – и нам это удалось. Я искренне расстроен неспортивным поведением наших соперников.

Я понимаю, что FIA оказалась в сложной ситуации, и этому есть много объяснений, но я также уважаю и ценю их попытки найти решение, которое соответствовало бы интересам спорта».