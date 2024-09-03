Алонсо: Один человек не решит все наши проблемы

В последнее время активизировались слухи, что Эдриан Ньюи определился с командой, в которой продолжит карьеру, и это Aston Martin. Британская команда сейчас переживает непростые времена, и Фернандо Алонсо заявил, что для решения проблем нужен комплексный подход.

Фернандо Алонсо: «Связи команды с Ньюи – это слухи, но в любом случае один человек не решит все наши проблемы. Сейчас важнее понять, в чём мы ошиблись, и в каком направлении нужно двигаться дальше, чтобы хорошо подготовиться к 2025 году.

Я считаю, что у нас ещё есть время, чтобы отреагировать в этом сезоне. Сейчас только начало сентября, а в McLaren за четыре месяца прошли путь от последних мест до финиша на подиуме. У нас перед глазами их пример. И ещё Mercedes. В начале сезона мы выступали с ними на одном уровне, а сейчас у них на счету уже три победы. Так что я не любитель оправданий.

Нам нужно сохранять терпение и понять, что главная цель – подготовка к 2026-му. Но в то же время мы должны принять тот факт, что в данный момент не входим в первую четвёрку. Ведущие команды впереди нас, но теперь нас опережают Williams, Haas и RB. Я считаю, что мы должны повысить планку и выступать лучше».

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