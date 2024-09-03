Иноуэ проведет странный бой. Но смысл в поединке против Дохени есть

irishexaminer.com. Наоя Иноуэ (слева) и Ти Джей Дохени

3 сентября в Токио, Япония, абсолютный чемпион мира Наоя Иноуэ (27-0, 24 КО) проведет вторую защиту своего статуса – в поединке против ирландского претендента Ти Джея Дохени (26-4, 20 КО). Странный поединок от Иноуэ, вызывающий у фанатов больше вопросов, чем понимания.

Дохени выходит на огромный бой в статусе ветерана бокса. Будет странно, если он добьется хоть чего-то серьезного

Наоя Иноуэ настолько уверенно стал двукратным абсолютным чемпионом мира, что тысячи фанатов по всему миру стали сомневаться. А что, если просто соперники японца были ну слишком простыми, а не он настолько крутым? Все же два абсолютных чемпионства за два года – это очень и очень быстро. Никто никогда не добивался такого и, похоже, не скоро добьется.

Конечно, понять, что именно происходит в более легких весовых категориях, непросто. Там так много разных боксеров, которые сменяют друг друга в статусе чемпиона, что может быть непонятно – это высокая конкуренция или в целом невысокий уровень бойцов?

В случае же Наои все ясно. Он очень силен. Причем эта сила касается всего – и буквально физической силы, и технической составляющей.

Иноуэ действительно хороший боксер, умеющий в ринге все. Лучше всего его хвалит Джервонта Дэвис. Американец отмечает, что, если вы хотите увидеть боксера, умеющего сразу все – нужно смотреть именно на бокс Иноуэ. Он и сильно бьет, и хорошо двигается, и одинаково хорошо атакует голову и туловище. И умеет бить навстречу, и контратаковать. И разумно строить атаки первым номером. Все у него хорошо.

И рекорд Наои тоже хорош. В большинстве своем он бьет действительно крутых бойцов и топов дивизиона, в котором выступает. Причем, соперники могут быть совершенно разной формации. К примеру, Джейсон Молони и Майкл Дасмариньяс. Или Эмануэль Родригес и Нонито Донейр. Бойцы, не похожие друг на друга по стилю, были побиты, находясь в великолепной форме. Филиппинец вообще разошелся в первом поединке, вспомнив лучшие годы.

Более того, Иноуэ может испытывать сложные моменты в поединках, но не ломается. К примеру, Нонито Донейр стал самым сложным испытанием для японца, бил его жестко, но все равно проиграл по делу. Или Луис Нери поймал соперника на старте встречи, добившись нокдауна. А в итоге что? Проиграл досрочно.

Или тот самый Стивен Фултон, который был невероятно скользким боксером для всех. А еще были габариты и скорость. И всего этого не хватило для того, чтобы победить – Иноуэ нокаутировал и его.

Однако есть у Наои и минус. Иногда в его карьере проходят поединки, как следующий. Когда соперник действительно странно смотрится и никто не хочет видеть его в ринге против японца.

Такое было некоторое время назад. Имя того соперника – Пол Батлер. Так уж сложилось, что биться против него было нужно, чтобы завоевать еще один титул. Но сам поединок не был интересен никому. Он, конечно, собрал зал в Японии, но ничего особенного не произошло. Во-первых, Наоя победил без приключений. Во-вторых, соперник сделал все, чтобы минимизировать риски и отбегаться. Потому и бой прошел так – ну был и был себе.

BoxingScene. Наоя Иноуэ (слева) и Ти Джей Дохени

Следующее противостояние рассматривается так же. Иноуэ имел разные варианты, но выбрал противостояние против претендента Ти Джея Дохени. Ирландца, которому 37 лет. Зачем? Почему?

Причины действительно есть. Как минимум, Дохени – претендент. Вопрос, который следовало бы закрыть. Также давайте не забывать, что бойцы не могут выступать исключительно в мегафайтах. Даже локальных. Иногда это должен быть просто хороший бой. Ти Джей – как раз об этом.

Пусть Дохени 37 лет, но его статистика в Японии – отличная. Он никогда там не проигрывал, выиграл все четыре поединка, причем три из них – досрочно. И все они – за последнее время.

Так что Наоя не выбрал ноунейма. То, что мы не слишком знаем Ти Джея, ничего не значит. Локально он небезызвестный боксер.

По стилю все ясно. Дохени – левша, который любит среднюю и ближнюю дистанцию. Работает там боковыми и апперкотами. Упрямый и сильный. Никогда не проигрывал досрочно. Такой типичный, сильный боксер. Хороший вариант, чтобы финал поединка против Иноуэ не выглядел сухо.

Кто фаворит?

Японец с огромным отрывом. На его победу можно поставить за 1.05. На Ти Джея Дохени – за 15.00.

Главный вопрос здесь – упадет ли ирландец. С одной стороны причин думать, что нет – нет. Стиль Ти Джея намекает, что ему придется махаться с Наоей. Иноуэ такое любит. Силовые будут залетать вразрез и должны финишировать возрастного соперника.

С другой стороны, Ти Джей никогда не проигрывал досрочно. А Наоя все же не классический нокаутер, который валит всех с одного удара. Он просто очень тяжело бьет и работает идеально в голову и туловище. Так что разбить такого оппонента может, а вот нокаутирует ли одним ударом – интересно.

Может ли Дохени навязать Иноуэ бой? Может, как и любой. Выйдет ли это на дистанции трех, четырех или пяти раундов? Очень маловероятно. Одно дело – выиграть раунд у японца и совсем другое – держать этот темп долго. Пока никому не удавалось этого сделать и Дохени не выглядит тем, кто это все же сможет.

Так зачем же этот бой? Просто поддержать активность. Сейчас редко кто так поступает. В результате топовые боксеры очень долго сидят без боев, ожидая что-то громкое. Иноуэ микширует выступления, постоянно боксируя и обладая активностью. И отвечая перед претендентами.

Уникальный боксер современности.

sport.ua