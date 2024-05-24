Боттас: Результаты не отражают нашу реальную скорость

По итогам пятничных тренировок в Монако гонщики Sauber оказались на двух последних строчках протокола, но, судя по их комментариям, это их не обескураживает, и оба с уверенностью говорят, что в субботу смогут прибавить.

Валттери Боттас (19-й): «Сегодня мы продуктивно поработали, собрав важную информацию, необходимую для подготовки к квалификации, а это самая важная сессия уик-энда в Монако.

Мне всегда нравится пилотировать на этих улицах, и, конечно, тем более приятно, что это моя домашняя трасса. Машина оставила неплохое впечатление, и в целом я чувствовал уверенность за рулём в обеих сессиях, на которых мы испытывали разные варианты настроек.

Полагаю, итоги пятницы не отражают нашу реальную скорость, и завтра мы должны выступить более конкурентоспособно. Результаты плотные, и учитывая, как прошли тренировки, я настроен позитивно: думаю, в квалификации у нас будет неплохой шанс.

Нам есть за что бороться, и надо приложить максимум усилий, чтобы использовать любые возможности, какие только могут представиться».

Гуаньюй Чжоу (20-й): «Итоги тренировок не соответствуют нашим реальным возможностям: ориентируясь на прогноз погоды, мы решили использовать мягкую резину в первой сессии, а не во второй. Подготовка к квалификации продолжится, и днём поведение машины было уже лучше по сравнению с первой сессией. Полагаю, мы должны постараться прибавить ещё на несколько десятых, но это мы выясним завтра.

В первой сессии мою машину сорвало с траектории в 1-м повороте, но мне удалось избежать серьёзных повреждений. В общем, это Монако. Если говорить о задачах на оставшиеся дни уик-энда, то важно постараться найти правильные настройки и добиться эффективной работы резины. Если ещё и мне самому удастся прибавить, то я уверен, что мы ещё поборемся за нормальный результат».

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