Де Мео: Я не могу себе позволить мыслить как болельщик

В понедельник подтвердилось то, о чём говорили уже давно: в концерне Renault решили поставить крест на программе создания двигателей для заводской команды Формулы 1, история которой началась ещё в 1977 году. Однако нынешнее руководство Renault Group закрывает проект разработки силовой установки нового поколения, а моторостроительное подразделение в Вири-Шатийон будет переориентировано на другие задачи.

Лука де Мео, глава французского концерна, объяснил причины такого решения в интервью газете L’Equipe: «Ситуация сопряжена с очень сильными переживаниями, в том числе и для меня. Всё это очень печально, но это итог наблюдений, которые велись много месяцев. Но в моей работе я не могу себе позволить мыслить как болельщик.

Я менеджер и руковожу компанией, акции которой торгуются на бирже. Я должен переосмыслить весь проект нашего участия в Формуле 1, чтобы добиться побед. Поэтому я ищу способы сократить этот путь. Но в последнее время мы практически не заметны в чемпионате, ещё пару лет – и на этом проекте пришлось бы ставить крест.

Три сезона подряд продолжается спад, поэтому мы должны произвести настоящую встряску, в том числе руководствуясь финансовыми соображениями. Болельщики, за исключением настоящих энтузиастов, и спонсоры поддерживают саму гоночную команду, а не двигатель. Целевая аудитория Формулы 1 молодеет, в ней всё выше доля женщин, и тема двигателей её не очень сильно волнует.

Что касается команды, то в этой ситуации у неё осталось мало спонсоров, мы переживаем кризисный период, однако Alpine F1 должна зарабатывать деньги, ведь наши акционеры на это рассчитывают. А мы занимаем в гонках 16-е или 17-е места – это же смешно! При этом расходы на создание силовой установки нового поколения растут по экспоненте, и с этим уже сложно мириться».

Де Мео заверил, что подразделение в Вири продолжит заниматься разработкой двигателей для заводской команды Alpine, выступающей в гонках на выносливость, и разработкой новых технологий; при этом он обещал, что никаких увольнений не будет.

Хотя об этом не объявлено официально, ожидается, что на машинах Alpine в 2026 году будут стоять клиентские двигатели Mercedes.

Источник