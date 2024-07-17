Две зоны DRS и изменения на трассе в Венгрии

Перед началом венгерского уик-энда в FIA подтвердили расположение двух зависимых зон DRS на Хунгароринге и изменения на трассе.

Как и в прошлом году, точка замера интервала между машинами расположена за пять метров до четырнадцатого поворота.

Точка активации первой зоны DRS расположена на прямой в сорока метрах после четырнадцатого поворота. Точка активации перед второй находится в шести метрах после первого поворота.

Паддок перестроен. С правой стороны 2-го поворота установлен бетонный барьер с сеткой от обломков наверху. Такие же барьеры с сеткой установлены на выезде из 4-го поворота, в 12-м и справа при въезде на пит-лейн.

Шинные барьеры в поворотах 1, 2, 4, 7, 10, 12 и на выходе из 13 и 14 поворотов заменены новыми.

За поребриком на выходе из 5-го поворота слева уложена 2,5-метровая полоса травы, а на выходе из 12-го поворота слева – 2,5-метровая гравийная полоса.

На прямой старт/финиш в районе центра управления гонкой и зоны пит-стопа появилась асфальтовая полоса шириной 14 метров. Она занимает всю ширину трассы и пит-лейн.

Источник