Хаккинен: Фаворитами в финале будут Ферстаппен и McLaren

Мика Хаккинен, двукратный чемпион мира, поделился прогнозами на финал сезона, который обещает стать очень интересным хотя бы потому, что в Абу-Даби должна решиться судьба Кубка конструкторов.

Главный вопрос в этот уик-энд – кому достанется Кубок конструкторов? McLaren, моя бывшая команда, борется за него с Ferrari, и их спор разрешится в финале сезона. Тем, кто выиграет чемпионат в командном зачёте, достанется самая большая доля призового фонда Формулы 1, который оценивается примерно в $1,6 миллиарда.

Две команды разделяет лишь 21 очко, а в воскресенье можно заработать до 44 призовых баллов, если завоевать победный дубль и записать на свой счёт лучший круг гонки. Разумеется, в Ferrari постараются добиться идеального результата и в том числе надеются, что в этот уик-энд McLaren столкнётся с какими-нибудь сложностями.

Хотя Макс Ферстаппен выиграл четыре предыдущих гонки в Абу-Даби, в последние пару лет Ferrari тоже были на этой трассе более-менее конкурентоспособными, как минимум в квалификации. Шарль Леклер в прошлом году показал в субботу второе время, проиграв Максу немногим больше одной десятой. А в 2022-м Леклер и Карлос Сайнс заняли весь второй стартовый ряд.

Впрочем, по-моему, позиции McLaren сейчас очень сильны, и должен признать, что буду готов первым поздравить гонщиков и руководителей команды, Андреа Стеллу и Зака Брауна, если им удастся завоевать Кубок конструкторов. В последние пару лет они проделали огромную и невероятно успешную работу, чтобы в полной мере вернуть McLaren на конкурентоспособный уровень. И если команда выиграет Кубок конструкторов, это станет великолепным достижением.

В прошлом году в Уокинге, готовясь к следующему чемпионату, создали машину, пилотируя которую гонщики чувствуют уверенность, после чего команда эффективно модернизировала её в течение всего этого сезона. В McLaren налажено отличное взаимодействие между базой команды и её гоночной бригадой, а Ландо Норриса и Оскара Пиастри можно считать одним из лучших составов в Формуле 1. Оба молоды, талантливы, оба жаждут побед, способны выигрывать гонки и бороться за титулы.

Хотя на счету McLaren и Ferrari по пять побед в этом сезоне, стабильность британской команды, гонщики которой десять раз занимали вторые места, обеспечила ей лидерство в Кубке конструкторов. Для неё принципиально важно показать в воскресенье высокие результаты, в McLaren это понимают и постараются заработать достаточно много очков, чтобы обеспечить себе победу в этом зачёте.

Нескольких гонщиков ждёт расставание с командами

Также в этот уик-энд в Формуле 1 произойдёт немало других важных событий, поскольку нескольким гонщикам предстоит провести последний Гран При в составе своих команд.

В том числе завершится долгое и успешное сотрудничество Льюиса Хэмилтона с Mercedes. Оба своих титула я выиграл на машинах с двигателями Mercedes, и у меня тоже были долгие и очень хорошие отношения с немецким концерном. Но Льюис выступает на машинах с их моторами со времени дебюта в Формуле 1 в 2007 году, когда он ещё был гонщиком McLaren, и в этот уик-энд его ждёт уже 356-я гонка с Mercedes.

Валттери Боттас проведёт свою последнюю гонку за Sauber, но и Гуаньюю Чжоу тоже предстоит расставание со швейцарской командой, и с их дальнейшими планами пока ещё определённости нет. Позади у Sauber невероятно тяжёлый сезон, и только в Катаре Чжоу удалось заработать для команды её первые очки в 2024 году. А в Абу-Даби Валттери постарается закончить сезон хорошим результатом.

Карлос Сайнс в последний раз выйдет на старт за рулём машины Ferrari: в этом году он одержал две победы, а в следующем уже будет выступать за Williams. Наконец, Джек Дуэн в этот уик-энд заменит Эстебана Окона в Alpine F1 – в команде, с которой молодой австралиец сотрудничал в качестве резервного гонщика и тест-пилота.

Прогноз от Мики

Поскольку Макс Ферстаппен в блестящем стиле выиграл две предыдущие гонки в Сан-Паулу и Катаре, то четырёхкратного чемпиона мира в этот уик-энд вполне можно считать фаворитом, тем более что именно он побеждал в Абу-Даби уже четыре года подряд. Мне представляется, что компанию на подиуме ему составят один гонщик Ferrari и один – McLaren, но именно британская команда завоюет в Кубок конструкторов.

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