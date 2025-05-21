Колапинто: На трассе в Монако нет места для ошибок

Перед началом гоночного уик-энда в Монако гонщики Alpine Пьер Гасли и Франко Колапинто прокомментировали своё выступление в Имоле и рассказали об ожиданиях от предстоящего этапа.

Пьер Гасли: «В дни гоночного уик-энда в Имоле было много хорошего, но в воскресенье вечером мы уезжали разочарованные итоговым результатом. Не всё прошло гладко, но мы постараемся использовать полученный опыт на втором этапе строенной серии в Монако. Я особенно доволен поведением машины на быстром круге, и мы знаем, насколько важна квалификация в Монако.

Нас ждёт уникальный уик-энд на культовой трассе. На этих знаменитых улицах гонщик всё должен делать идеально каждый круг, поэтому предстоящий этап – один из самых сложных в сезоне. В тренировках мы будем постепенно набирать уверенность, чтобы затем атаковать в квалификации, что невероятно важно.

Наша цель – квалифицироваться в первой десятке, чтобы побороться за очки в гонке. Обычно гонка в Монако проходит с одним пит-стопом, но в этом году обязательны две остановки, так что потребуется использовать третий комплект шин. Надеюсь, благодаря различным вариантам стратегии гонка получится более интересной для зрителей, а мы получим дополнительные возможности опередить соперников.

Однако реальность такова, что в Монако невозможно что-то прогнозировать, поскольку конфигурация машины будет отличаться от конфигурации на других трассах. Мы просто надеемся, что трасса подойдёт нашим сильным сторонам. Я с нетерпением жду возвращения за руль в пятницу и начало уик-энда».

Франко Колапинто: «Было здорово вернуться на трассу и вновь участвовать в гонках. Ничто не сравнится с чувствами, которые испытываешь, вновь сев за руль Формулы 1, поэтому вернуться в Имоле было фантастикой. Итальянские болельщики не похожи на других, и благодаря их энергии атмосфера во время гонки была невероятной.

Уик-энд получился сложным, но были и позитивные моменты. Команда многому научилась, и по ходу уик-энда мне становилось всё комфортнее за рулём. В квалификации я атаковал на пределе, но допустил небольшую ошибку, которая привела к серьёзным последствиям.

Я стартовал шестнадцатым, старался сохранять терпение и побороться за очки, что почти удалось. В гонке у меня был хороший темп, однако появление автомобиля безопасности помогло соперникам и сыграло против нас.

Мы сразу отправились в Монако, где пройдёт этап в этот уик-энд. Это одна из самых сложных трасс для обгонов, и здесь нет места для ошибок. Я жду возвращения на трассу, чтобы постепенно набрать уверенность и продолжить развиваться вместе с командой».

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