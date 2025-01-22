Марио Андретти рассказал о своей роли в Cadillac

На 2026 год запланирован дебют в Формуле 1 заводской команды Cadillac. Руководить командой будет Грэм Лоудон, а Марио Андретти, чей сын Майкл изначально затеял проект Andretti-Cadillac, получил должность консультанта.

Чемпион мира 1978 года рассказал, в чём конкретно будут заключаться его обязанности в команде.

«Здорово, что у меня есть причина продолжать участвовать в этом проекте и чувствовать себя как дома, – приводит слова Марио Андретти издание F1Technical. – Во многом всё началось с того, что Майкл стал владельцем команды, иначе я бы не участвовал во всех этих проектах в различных гоночных сериях. Автогонки по-прежнему остаются частью моей жизни.

Майкл несколько отошёл в сторону, пытаясь найти другие возможности наслаждаться жизнью. Но мне по-прежнему нравится во всём этом участвовать, и когда меня пригласили в команду Cadillac высказывать своё мнение о гонщиках и по другим темам, я согласился. Меня это интересует больше всего».

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