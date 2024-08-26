Оборудование Haas F1 пока не может покинуть Зандфорт

В четверг машины и имущество Haas F1 описали судебные приставы, чтобы добиться выполнения решения швейцарского арбитражного суда и возвращения компании «Уралкалий» $9 млн.

Речь идёт об остатке средств от расторгнутого в 2022 году договора, включая проценты и издержки на арбитраж.

В Haas F1 подтвердили готовность решить вопрос, по неофициальным источникам платёж был проведён в пятницу, но пока в «Уралкалий» не подтвердят его получение, машины и другие грузы команды останутся на территории Нидерландов.

В Haas F1 надеются, что в понедельник деньги поступят, в «Уралкалий» подтвердят их получение, что позволит команде отправить оборудование в Монцу с небольшой задержкой. Если грузы Haas F1 останутся в Зандфорте до вторника, это осложнит подготовку к Гран При.

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