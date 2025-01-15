Red Bull не отпустила в McLaren главного стратега

В конце сентября 2024 года в McLaren объявили о подписании контракта с главным стратегом Red Bull Racing Уиллом Кортни, который должен занять в Уокинге пост спортивного директора.

Действующий контракт Кортни с Red Bull Racing истекает только в середине 2026 года, но в McLaren рассчитывали договориться с соперниками о его досрочном расторжении, чтобы уже в 2025-м Уилл занял новый пост.

Однако этого не произошло – Кортни проведёт весь сезон 2025 года Формулы 1 на своей привычной должности главного стратега Red Bull Racing. Он продолжит работать в паре с главным инженером по стратегии Ханной Шмитц, которая после перехода Кортни в McLaren займёт его место.

Из-за невозможности заполучить Кортни уже сейчас в McLaren изменили структуру на предстоящий сезон.

Оли Картлидж, старший специалист по гоночной стратегии, повышен до руководителя гоночной стратегии и стратегических операций. В новой должности он возьмёт на себя часть обязанностей гоночного директора McLaren Рэнди Сингха, которому не придётся заниматься вопросами стратегии больше, чем необходимо.

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