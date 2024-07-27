Риккардо: Нужно найти ещё несколько десятых

Даниэль Риккардо неплохо смотрелся в пятницу, а его напарник Юки Цунода во второй сессии оказался последним…

Даниэль Риккардо (14-й): «В некоторые поворотах уложили новый асфальт с хорошим сцеплением, что очень приятно. Пятницу мы посвятили тестам, мы многое попробовали и во второй сессии я был доволен машиной.

Завтра нужно найти ещё несколько десятых, но может пойти дождь, и если квалификация окажется единственной дождевой сессией, у нас не будет времени, чтобы разобраться и найти сцепление.

В воскресенье должно быть сухо и нам должно быть комфортно, учитывая то, чему мы научились сегодня».

Юки Цунода (20-й): «Мы провели несколько экспериментов и знаем, на что завтра нужно обратить внимание. В воскресенье я буду оштрафован за использование новых элементов силовой установки, но постараюсь отыграться.

Новый асфальт в Спа местами приятный и гладкий, обеспечивает отличное сцепление. Обычно мы неплохо выступаем в дождь, а в этот уик-энд условия выглядят смешанными, что добавит интриги».

Источник