Атланта. Томпсон выиграл самый продолжительный матч в истории турнира и вышел в полуфинал

Результаты четвертьфиналов на турнире ATP 250 в США

Атланта, США • 22-28 июля • хард • $841,590

Действующий чемпион: Тэйлор Фритц (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Шан Цзюньчэн (Китай) – Макс Пёрселл (Австралия, 8) 7:6(3), 6:4

Джордан Томпсон (Австралия, 4) – Алехандро Давидович Фокина (Испания, 5/WC) 7:6(5), 4:6, 6:3

Ёсихито Нисиока (Япония) – Фрэнсис Тиафо (США, 3) 7:6(2), 6:2

Артур Риндеркнех (Франция) – Маттиа Беллуччи (Италия, Q) 7:6(5), 3:6, 6:1

Джордан Томпсон вышел вперёд в счёте личных встреч с Алехандро Давидовичем Фокиной (2-1), обыграв испанца за 3 часа 3 минуты. Как сообщает официальный сайт турнира, это был самый продолжительный матч за 14 лет проведения. В полуфинале австралиец сыграет против Шана Цзюньчэна, для которого это будет второй матч на данной стадии турнира ATP. В марте этого года китайский теннисист обыграл Томпсона на “Мастерсе” в Индиан-Уэллс.

Ёсихито Нисиока впервые с сентября прошлого года вышел в полуфинал на турнире ATP и повторил свой лучший результат в Атланте, который показал восемь лет назад. В целом для японца это будет восьмой полуфинал в карьере, в котором он встретится с Артуром Риндеркнехом – француз не играл на этой стадии на уровне Тура с октября 2022 года, и для него это будет пятый полуфинал в карьере.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua