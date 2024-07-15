В Audi объявили поставщика топлива для команды

Компания Audi, которая дебютирует в Формуле 1 в 2026 году в качестве заводской команды, созданной на базе Sauber, объявила о контракте с первым техническим партнёром.

Им стала британская нефтяная компания bp, которая получила статус официального поставщика топлива для команды. Кроме того, под брендом Castrol, который принадлежит bp, команда Audi будет использовать различные смазочные материалы, в том числе моторное масло.

Андреас Зайдль, исполнительный директор Audi F1: «Audi и bp всегда успешно сотрудничали в автоспорте. Мы рады, что можем вывести это сотрудничество на следующий уровень в Формуле 1.

Слоган Audi – «Техническое превосходство», а компании bp и Castrol используют передовые технологии для создания топлива и смазочных материалов. У нас с ними идеальное совпадение целей.

Тот факт, что нам удалось договориться о таком сотрудничестве на ранней стадии – сильный сигнал для заводской команды Audi в Формуле 1. Мы видим привлекательность проекта и то, как многие известные компании хотят работать с Audi в Формуле 1».

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