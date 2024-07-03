В Red Bull представили новую версию раскраски RB20

В Red Bull Racing, как и обещали, представили особую версию раскраски машины RB20, подготовленную специально к британскому этапу чемпионата.

В Сильверстоуне Макс Ферстаппен и Серхио Перес будут выступать на машинах, оформленных при участии болельщиков команды в рамках конкурса под названием REBL CUSTMS. Сейчас все увидели первые итоги этого «народного творчества», но в Сингапуре и Остине обещают показать ещё два варианта.

Тот, который выбран для Гран При Великобритании, был создан болельщиком из Таиланда Чалаем Суванишем, причём он вдохновлялся экстерьером машины RB11, с которой команда работала на зимних тестах 2015 года.

Кристиан Хорнер, руководитель команды: «Вслед за успешным прошлогодним опытом, когда болельщики участвовали в разработке оформления наших машин, в 2024 году мы вновь будем выступать на RB20, раскрашенной нашим болельщиком.

Самые преданные болельщики приняли участие в программе REBL CUSTMS, и я очень рад, что они играют столь важную роль в работе команды. Сезон 2024 года – 20-й в истории Red Bull Racing, и мне не терпится увидеть, как в предстоящий уик-энд мы будем бороться за победу в Сильверстоуне».

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