Вильнёв сомневается в успехе альянса Audi и Sauber

Жак Вильнёв, бывший гонщик Формулы 1 и чемпион мира 1997 года, сомневается, что альянс Audi и швейцарской команды Sauber будет успешным. С его точки зрения, немецкий автопроизводитель сделал ставку не на того партнёра.

«Они объединяют силы с командой, которая на протяжении стольких лет ничего не добилась, – заявил канадец в интервью Sports Illustrated. – А то, что называется «ноу-хау», невозможно изобрести моментально. Это то, что выстраивается только со временем».

На закате своей карьеры в Формуле 1 Вильнёв выступал за Sauber, но и в дальнейшем, работая в паддоке в качестве эксперта и телекомментатора, следил за различными поворотами в судьбе этой команды. Он не убеждён, что она обладает достаточным потенциалом, чтобы добиться успеха в современной Формуле 1, и сравнил её ситуацию с тем, что происходит с Williams.

«Это можно видеть на примере Williams, – подчеркнул Вильнёв. – Понимаете, в какие-то моменты они выглядят неплохо, однако им приходится расплачиваться за то, что они вынуждены приглашать гонщиков, выступающих за деньги, и всё это тянется уже долго.

Что можно сказать о проекте Audi в чемпионате мира? Они приходят так же, как это сделали в Renault-Alpine, т.е. ради имиджа? Ради того, чтобы просто быть в Формуле 1? Или они действительно всерьёз настроены участвовать в гонках, чтобы пытаться добиться успеха и претендовать на победы? Этого мы не знаем.

С заводскими командами всегда есть риск, что сначала они приходят в чемпионат, а затем так же легко, буквально за пять минут могут принять решение уйти: "ОК, мы уходим, до свидания". Они расстаются с Формулой 1, и им уже ни до чего нет дела. С одной стороны, автопроизводители приносят нашему спорту большую пользу, но при этом они могут быть очень опасными партнёрами».

Кстати, сам Вильнёв с недавних пор ездит именно на Audi – на уникальном спортивном универсале модели RS6 розового цвета, который по его особому заказу в течение двух лет строили мастера компании Audi Zentrum в Италии. У машины кожаный салон, выполненный в сине-белой гамме, на сиденьях вышиты инициалы канадца, и есть ещё много различных деталей, отличающих её от серийной продукции. Как объяснял Жак, выбор цветов объясняется тем, что все они входят в оформление его шлема.

Такие полноприводные универсалы оснащаются 4-литровыми двигателями V8 мощностью свыше 600 л.с., которые придают им впечатляющую разгонную динамику: скорости в 100 км/ч RS6 достигает за 3,4 секунды.

Источник