Лунин будет гостить в Манчестере, а Зинченко — в Мюнхене: расписание ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов

В среду, 17 апреля, состоятся последние матчи 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/24. Мадридский Реал украинца Андрея Лунина сыграет в гостях с Манчестер Сити, а лондонский Арсенал Александра Зинченко будет противостоять мюнхенской Баварии.

Расписание матчей 1/4 финала на 16 апреля

22:00. Ман Сити — Реал (первый матч — 3:3)

22:00. Бавария — Арсенал (первый матч — 2:2)

*Указанное время — киевский

Напомним , что правило выездного гола в еврокубках уже не действует, так что ничья со всяким счетом в любом из матчей переведет игру в дополнительное время.

Победители очерченных четвертьфинальных пар сойдутся между собой в 1/2 финала — 1 и 8 мая.

Накануне, после ответных матчей в противостояниях Барселона — ПСЖ и Боруссия — Атлетико, определилась первая полуфинальная пара ЛЧ.

Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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