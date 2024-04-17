Лунин будет гостить в Манчестере, а Зинченко — в Мюнхене: расписание ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов

В среду, 17 апреля, состоятся последние матчи 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/24. Мадридский Реал украинца Андрея Лунина сыграет в гостях с Манчестер Сити, а лондонский Арсенал Александра Зинченко будет противостоять мюнхенской Баварии.
Расписание матчей 1/4 финала на 16 апреля
*Указанное время — киевский
Напомним , что правило выездного гола в еврокубках уже не действует, так что ничья со всяким счетом в любом из матчей переведет игру в дополнительное время.
Победители очерченных четвертьфинальных пар сойдутся между собой в 1/2 финала — 1 и 8 мая.
Накануне, после ответных матчей в противостояниях Барселона — ПСЖ и Боруссия — Атлетико, определилась первая полуфинальная пара ЛЧ.
Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.