Вольфф: С ростом температур наша ситуация меняется

В третьей тренировке на Red Bull Ring гонщики Mercedes показали 6-е и 7-е время, и Тото Вольфф, комментируя эти результаты, признал, что на поведение машины W16, как всегда влияет погода.

«Температуры повышаются, поэтому наша ситуация меняется, – сказал руководитель команды в эфире Sky Sports. – До этого мы были вполне конкурентоспособны, но можно видеть, что когда температуры достигают определённого порога, наш темп падает.

В любом случае угнаться за McLaren очень трудно. Вчера мы пытались внести кое-какие коррективы в баланс, но оказалось, что мы избрали не лучшее направление в работе с машиной, поэтому сегодня пришлось вернуться к прежним настройкам.

По ходу сессии температура трассы менялись очень существенно, с 33 градусов она выросла до 42-х, а это большая разница».

Также Вольфф повторил, что вероятность смены состава команды в обозримом будущем весьма невелика: «Благодаря Кими и Джорджу в настоящее время наш состав можно считать идеальным, работать с ними одно удовольствие. Но при этом есть четырёхкратный чемпион мира, который ещё не определился, чем займётся в будущем, и я как руководитель команды должен следить за развитием событий.

Но вероятность того, что наш состав из-за этого может измениться, крайне невелика».

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