Сборная Украины проиграла Словении и лишилась шансов выйти на Евробаскет-2025

Впереди у команды Айнарса Багатскиса заключительный матч квалификации с Португалией, который уже не будет иметь турнирного значения

Сборная Украины по баскетболу в номинально «домашнем» матче в Риге потерпела поражение от Словении (71:84) в пятом туре отбора на Евробаскет-2025.

Первая четверть завершилась с отставанием сине-желтых в два очка (22:24), а на большой перерыв команда Айнарса Багатскиса ушла при счете 36:45, усложнив свои перспективы на положительный результат.

Вторая половина встреча также осталась за словенцами, которые держали комфортный отрыв в счете и спокойно довели дело до победного конца.

В составе сборной Украины самыми результативными игроками стали Богдан Близнюк и Артем Пустовой, набравшие по 16 очков.

Таким образом, Украина гарантировала себе последнее место в своем квартете А в квалификации — все пять матчей она проиграла, лишившись шансов выйти на Евробаскет-2025.

23 и 25 ноября команда еще под руководством Виталия Степановского проиграла дважды Израилю (73:86 и 75:88). В феврале 2024 года сине-желтые также уступили на выезде Словении (73:87), а затем проиграли Португалии (77:79).

Заключительный матч квалификации на Евробаскет-2025 Украина проведет 24 февраля на выезде против Португалии.

Евробаскет-2025, квалификация. Группа А. Пятый тур

Украина — Словения — 71:84 (22:24, 14:21, 19:21, 16:18)

Украина: Близнюк (16), Пустовой (16 + 7 подборов), Санон (11), Новицкий (6 + 6 передач), Зотов (6), Бобров (5 + 7 подборов), Конев (5), Ткаченко (4 + 7 подборов + 4 передачи), Лукашов (2).

Источник