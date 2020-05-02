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Фьюри: Считаю себя лучшим боксером всех времен

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Британец уверен, что может победить любого

#Тайсон

Источник – vRINGe VISION.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри смог бы победить Майка Тайсона на пике его карьеры.

Об этом заявил сам британец.

“Знаете, не люблю все эти виртуальные бои. Не хочу себя сравнивать с героями ринга. Считаю это неуважением.

Но мой ответ следующий: я бы побил любое существо, рожденного от человеческой матери. Я очень ценю и уважаю всех героев прошлого, поэтому не скажу эту фразу про кого-то конкретно. Но в глубине души не верю, что кто-то из них смог бы меня побить.

Да, я считаю себя лучшим боксером, который когда-либо жил на этой планете. Лучшим во все времена, во все поколения”, – отметил Фьюри.

Ранее, Портер отмечал, что Ломаченко победит Лопеса.

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Напомним, Гарсия отмечал, что Ломаченко без шансов проиграл бы Кастильо.

Источник: champion.com.ua
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