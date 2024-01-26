А как же санкции? WBC не знает, что делать с боем Бетербиева и Бивола

Getty Images/Global Images Ukraine

Президент организации WBC Маурисио Сулейман пока не готов сказать, что точно не санкционирует бой Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева за все титулы полутяжелого веса.

Ранее Сулейман обещал, что никаких титульных боев с участием боксеров из россии и беларуси WBС из-за войны санкционировать не будет. Теперь же он отказался от жесткой риторики на этот счет.

«Мы обсуждаем этот вопрос среди руководителей WBC», — сказал Сулейман.

При этом к Бетербиеву у организации вопросов нет, так как он выступает по канадской лицензии.

Бой Бетербиева и Бивола намечен на лето в Саудовской Аравии.

sport.ua