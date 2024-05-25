Битва левшей. Джек Кэттеролл взял реванш у Джоша Тейлора

Вечером 25 мая в Лидсе (Англия) на арене First Direct Arena состоялось шоу бокса от Matchroom Boxing.
В главном событии бывший абсолютный чемпион первого полусреднего веса (до 63,5 кг) Джош Тейлор (19–1, 13 KO) из Шотландии провел реванш с Джеком Кэттероллом (28–1, 13 KO) из Англии.
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Первый бой этих боксеров в феврале 2022 года за титул абсолютного чемпиона мира завершился в пользу Тейлора раздельным решением судей.
На этот раз в битве двух левшей Кэттеролл выглядел на ринге лучше, что и зафиксировали судейские записки.
Джек Кэттеролл – Джош Тейлор − UD 12 (117–111, 117–111, 116–113)