Боец хевивейта сравнил бой Усик – Фьюри с легендарным поединком 70-х

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Хорватский супертяжеловес Ален Бабич (12-1, 11 KO) рассказал, почему хочет увидеть не два, а три боя между Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

«Очень жесткий бой. Я считаю, что это был буквально лучший поединок со времен боя Мохаммеда Али и Джо Фрейзера. Я действительно ставлю этот поединок очень высоко в своем списке лучших боев всех времен. Я думаю, что этот поединок будут долго помнить.

Давайте посмотрим, как сложится реванш, потому что я не вижу смысла в боях Александра Усика или Тайсона Фьюри с кем-то другим. Я просто не вижу никакого смысла в том, чтобы они дрались с другими соперниками. Если вы спросите мое мнение, то им следует устроить трилогию, потому что все получили удовольствие от этого поединка. И я бы насладился еще двумя боями», – сказал Бабич в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Отметим, что Ален Бабич был спарринг-партнером Фьюри и перед первым боем верил в победу британца. Перед вторым боем он уже ставит на победу украинца.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Реванш назначен на декабрь.

Бабич рассказывал о третьем поединке между Мохаммедом Али и Джо Фрейзером, который более известен как Триллер в Маниле (1975 год).

sport.ua