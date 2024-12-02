ФЬЮРИ: «Усик это сделал лишь раз, а все 100 последующих будут неудачными»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри рассказал, что ему нужно для победы над Александром Усиком в реванше.

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«Буду ли я лучше в реванше? Мне надо быть лишь больше сконцентрированным и этого будет достаточно для победы. Удар в девятом раунде первого боя все решил. Я думаю, если он ударит так 100 раз, то не нанесет мне вреда. Ему это удалось сделать в первом бою, он попал, это все, что он сделал за весь бой», – сказал Фьюри.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua