Ферстаппен: Я потерял уважение к Расселлу

После субботней квалификации Макс Ферстаппен лишился поула по решению стюардов, наказавших его за блокировку Джорджа Расселла. Голландцу не понравилось, как Расселл вёл себя на встрече со стюардами, после гонки он заявил, что потерял уважение к сопернику.

Макс Ферстаппен: «Я не мог поверить, когда получил штраф, я подумал, что больше ничто в этом мире не сможет меня удивить. Я не могу быть этим доволен, но в какой-то момент просто нужно перевернуть страницу.

Думаю, это первый раз, когда на медленном круге кто-то был оштрафован. Хотя я просто пытался действовать корректно. Возможно, впредь мне не стоит этого делать. Я не пытался никому помешать, я просто готовил свой круг. Я говорил о причинах произошедшего, и было ясно, что вокруг меня тоже были разные сценарии, с людьми, у которых были более холодные шины и все такое, поэтому им в любом случае приходилось их прогревать, и я не хотел потом устраивать пробку в последнем повороте. Я пытался это объяснить, но возникло ощущение, что я разговариваю с кирпичной стеной.

Я всегда считал, что все мы здесь уважаем друг друга. Я много раз бывал в комнате стюардов и я никогда не видел, чтобы кто-то пытался так сильно кого-то обмануть. Я потерял к нему всякое уважение.

Хочу ли я поговорить с Расселлом. Пока нет. Но знаете, в чем дело? Он всегда ведет себя очень мило перед камерой, но когда ты сидишь с ним лично, он становится другим. И я этого не выношу. Лучше уж ему просто заткнуться, мне нечего с ним обсуждать».

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