Известна реация Фьюри на то, что реванш с Усиком пройдет без пояса IBF

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Супертяж Тайсон Фьюри не обеспокоен тем, что в реванше с Александром Усиком на кону уже не будет статус абсолютного чемпиона, потому что украинец отказался от титула IBF, за который будут драться Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа.

О реакции британца рассказал его менеджер Спенсер Браун.

«Усик стал абсолютным чемпионом. Первый тайм, счет 1:0 в его пользу, но впереди тайм второй. Тайсон вообще не обеспокоен тем, что не будет титула IBF. Вы что, не будете смотреть бой, потому что там не будет статус абсолютного чемпиона? Конечно, нет».

«Жаль, что так случилось, но такова жизнь. Тайсона это не волнует. Пусть кто-то еще станет чемпионом», — сказал Браун.

Реванш запланирован на 21 декабря.

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sport.ua