Известный промоутер утверждает, что Альварес изобьет Де Ла Хойю при встрече

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Известный промоутер Эдди Хирн утверждает, что абсолютный чемпион в суперсреднем весе Сауль «Канело» Альварес (61-2-2, 39 KO) может напасть на своего бывшего промоутера Оскара Де Ла Хойю.

«Я думаю, что между этими двумя существует огромная история, она очень неприятная. И я думаю, что отчасти это ненависть Оскара к Альваресу. Сауль ушел от них, они обратились в суд, и это действительно повлияло на бизнес Golden Boy, потому что Канело был флагманом.

А еще была попытка раскачать Альвареса и заставить его выйти на бой с Хайме Мунгией, который, кстати, я считаю очень тяжелым поединком (Альварес этот поединок уже успешно выиграл – прим.).

Поэтому это позор, много говорилось о краже денег у бойцов. Из них двоих я поддержу Канело в любой день недели, он правильный человек, у него правильная мораль, он отличный боец.

Я разговаривал с Канело вчера вечером и не удивлюсь, если он выбьет из Де Ла Хойи всю дурь. Оскару прилетит по бороде, Альварес не будет колебаться», – сказал Хирн.

sport.ua