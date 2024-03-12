Менеджер Фьюри назвал причину плохого выступления Тайсона против Нганну

Getty Images/Global Images Украина. Тайсон Фьюри и Франсис Нганну

Спенсер Браун, входящий в команду менеджмента действующего чемпиона WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри, рассказал, почему британец неубедительно выступил в недавнем поединке против Франсиса Нганну, в котором побывал в нокдауне.

«Я вам назову причину, это эксклюзив – он ни разу не заснул за три дня до поединка. Это и была причина плохого выступления, я был там и все видел. Сейчас мы это исправили, он поехал в новый лагерь, где все отлично», – рассказал Браун.

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

sport.ua