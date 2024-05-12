Не прячься за Top Rank. Шакур Стивенсон бросил вызов Василию Ломаченко

Twitter. Стивенсон и Ломаченко

Чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон из США (21–0, 10 КО) бросил вызов новому чемпиону мира IBF Василию Ломаченко (18–3, 12 КО).

«Я уважаю твой стиль бокса. Я уважаю, что ты легенда. Но я не уважаю, что ты не готов драться со мной.

Люди из Украины храбрые. Не прячься за Top Rank, потому что это не выглядит смелым с твоей стороны».

Утром 12 мая в австралийском Перте украинец Василий Ломаченко (18–3, 12 KO) победил австралийца Джорджа Камбососа (21–3, 10 KO) и завоевал вакантный пояс IBF в легком весе. Бой завершился техническим нокаутом в 11-м раунде.

Шакур Стивенсон и Джервонта Дэвис являются потенциальными соперниками Василия Ломаченко.

Ломаченко нокаутировал Камбососа в 11-м раунде и стал чемпионом мира IBF

sport.ua