Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Авторитетный боксерский журнал The Ring обнародовал рейтинг лучших боксеров легкого веса.

Первую строчку рейтинга занял обладатель титула WBA в легком дивизионе американец Джервонта Дэвис. За ним следует украинский боксер Василий Ломаченко, который владеет поясом IBF.

Третью строчку рейтинга занял чемпион мира по версии WBC Шакур Стивенсон. Украинский боксер Денис Беринчик, который владеет поясом WBО, получил от The Ring только шестую позицию.

Ранее боксер Денис Беринчик высказался о своем следующем сопернике Кейшоне Дэвисе, с которым украинец проведет свою первую защиту титула WBО.

Рейтинг лучших боксеров легкого веса от The Ring

Джервонта Дэвис Василий Ломаченко Шакур Стивенсон Уильям Сепеда Кейшон Дэвис Денис Беринчик Рэймонд Мураталла Энди Круз Фрэнк Мартин Тевин Фармер

sport.ua