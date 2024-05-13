С Тайсоном все хорошо? Фьюри неожиданно расхвалил Усика перед боем

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Обладатель пояса WBC в хэвивейте Тайсон Фьюри высказался о предстоящем поединке с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком.

«Я считаю Усика лучшим боксером, с которым я когда-нибудь сражался. Лучшим, чем Владимир Кличко, лучшим, чем Деонтей Уайлдер, лучшим всех.

Двухкратный чемпион мира в двух весовых категориях и золотой призер Олимпийских игр. Меня очень поразило все, что он сделал. Он дважды победил Энтони Джошуа, который должен был быть убийцей. Он проделал хорошую работу со всеми боксерами, с которыми он сражался», – сказал Фьюри.

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

sport.ua