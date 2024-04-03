Тренер Баколе вызвал на бой известного супертяжа

Getty Images/Global Images Ukraine. Диллиан Уайт

Билли Нельсон, тренер супертяжа Мартина Баколе (20-1, 15 KO), обратился к Диллиану Уайту (30-3, 20 KO) от имени своего клиента.

«Пожалуйста, передайте людям Диллиана Уайта, чтобы они связались с нами. Мы сразимся с ним в одно мгновение. Устроим бой летом, без проблем.

Если Диллиан Уайт захочет зарубиться с Баколе, то будет нокаутирован. Если Диллиан захочет победить по очкам, то Мартин перебоксирует его за счет скорости, мастерства, движения», – сказал Нельсон.

Ранее Уайту бросил вызов временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер.

Не так давно Баколе подвергся критике, когда слил в сеть запись спарринга между ним и Джо Джойсом.

sport.ua