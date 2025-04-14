«Вот и все, в принципе». Гвоздик объяснил, почему Беринчик проиграл Дэвису

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Гвоздик

Украинский боксер Александр Гвоздик отреагировал на поражение Дениса Беринчика в бою против Кейшона Дэвиса, где украинец потерял чемпионский пояс WBO в легком весе.

– Вы поддерживали Дениса Беринчика в бою против Кейшона Дэвиса. Как думаете, в чем причина его поражения?

– Да, мы общались, гуляли. По поводу поражения много не скажешь: мне кажется, что просто Дэвис оказался очень тяжелым соперником для Дениса по состоянию на данный момент. Вот и все, в принципе. Просто он был лучше.

– Что думаете о дальнейшем развитии карьеры Дениса? Может ли он получить чемпионское сражение в будущем?

– Я скажу так: он может – если он хочет, – сказал Гвоздик.

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sport.ua