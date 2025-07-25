“Единственное, чего я не понял. Это загадка №1”: Ротань – о развитии событий в поединке против Санта-Коломы

Главный тренер "Полесья" Руслан Ротань прокомментировал поражение в матче с "Санта-Коломой" (1:2).

"Болезненное поражение. Единственное, чего я не понял – почему, когда мы повели в счете, стали совсем другой командой. Это пока загадка №1. Мы позволили сопернику спокойно разыгрывать мяч, свободно начинать атаки, слишком много времени давали. До конца первого тайма я вообще не узнавал свою команду. После перерыва немного активизировались, были более оживленными. Но мы провалили примерно 20 минут первого тайма. Просмотрим матч, обязательно проанализируем. Первое, что хочется сказать – я уже это озвучил и ребятам: когда выходишь на матч, особенно на еврокубковый, ты должен быть голодным, злым. Все остальное последует следом”.

"Начало у нас было агрессивное: мы прессинговали, забили гол. Но дальше… Создается впечатление, что после забитого мяча мы вроде бы поменялись с соперником ролями – так не должно быть. Тем более, это противостояние из двух поединков, и мы просто усложнили себе задачу. Убежден: через неделю мы должны быть совсем другой командой – прежде всего голодной к победам и голам, уверенной. Других комментариев не может быть – мы обязаны исправиться. Ни в коем случае соперник не удивил. Я уже говорил: это неплохая команда, которая хорошо играет с мячом. Если дать им время – они этим воспользуются. Собственно, так и вышло. Особенно после того как мы пропустили первый, абсолютно необязательный гол. И тогда появился какой-то ступор – мы перестали быть командой, которая стремится пройти в следующий раунд”.

[О травме Лукаса Тейлора] "У нас эта позиция и так проблемная, нужно будет как-то выкручиваться. Похоже, что в колене что-то хрустнуло. Необходимо сделать МРТ и тогда будем делать выводы. По-моему, все серьезно. Можно ли спасти противостояние? 100%, даже не обсуждается. У нас есть еще два тайма, и мы должны быть совсем другой командой через неделю. Я уже повторял: в Андорре мы должны быть голодными, с правильным настроем. Если мы изменим менталитет, будем искренне желать побеждать, забивать – то, что у нас было в первые 15–20 минут, – то я убежден, что все будет хорошо”, – заявил тренер.

Это был первый официальный матч Руслана Ротана во главе "волков".

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