Интер и Наполи расписали мировую, Дженоа с Малиновским сыграла вничью против Ювентуса: результаты матчей 29 тура Серии А

В 29 туре итальянской Серии А состоялось четыре поединка.

<p Дженоа с украинцем Русланом Малиновским в составе сыграла в нулевую ничью против Ювентуса. Также лидер чемпионата Интер потерял очки в матче с Наполи.

Чемпионат Италии — Серия А

29 тур, 17 марта

Рома — Сассуоло 1:0 (0:0)

Гл: 1:0 — 50' Пеллегрини Лоренцо.

Верона — Милан 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 — 44' Эрнандес, 0:2 — 50' Пулишич, 1:2 — 64' Нослин, 1:3 — 79' Чуквуэзе.

Ювентус — Дженоа 0: 0 (0:0)

Интер — Наполи 1:1 (1:0)

Гол: 1:0 — 43 Дармиан, 1:1 — 81 Жезус

Игра Аталанта — Фиорентина была перенесена на неопределенное время из-за того, что исполнительный директор «фиалок» Джо Бароне сегодня серьезно заболел и был доставлен в больницу.

Накануне Лацио удержал победу над Фрозиноне, Монца одолела Кальяри, Эмполи с Виктором Коваленко минимально проиграл

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