Интер и Наполи расписали мировую, Дженоа с Малиновским сыграла вничью против Ювентуса: результаты матчей 29 тура Серии А

В 29 туре итальянской Серии А состоялось четыре поединка.
<p Дженоа с украинцем Русланом Малиновским в составе сыграла в нулевую ничью против Ювентуса. Также лидер чемпионата Интер потерял очки в матче с Наполи.
Чемпионат Италии — Серия А
29 тур, 17 марта
Рома — Сассуоло 1:0 (0:0)
Гл: 1:0 — 50' Пеллегрини Лоренцо.
Верона — Милан 1:3 (0:1)
Голы: 0:1 — 44' Эрнандес, 0:2 — 50' Пулишич, 1:2 — 64' Нослин, 1:3 — 79' Чуквуэзе.
Ювентус — Дженоа 0: 0 (0:0)
Интер — Наполи 1:1 (1:0)
Гол: 1:0 — 43 Дармиан, 1:1 — 81 Жезус
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