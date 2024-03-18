Калифорнийское дежавю: Ига Швёнтек и Мария Саккари вновь встретятся в финале турнира в Индиан-Уэллс

Анонс решающего матча на турнире WTA 1000 в Соединённых Штатах

Индиан-Уэллс, США • 6-17 марта • хард • $9,258,080

Действующая чемпионка: Елена Рыбакина (Казахстан)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Ига Швёнтек (Польша, 1) — Мария Саккари (Греция, 9)

Stadium 1. Начало матча в 20:00 по Киеву

● Теннисистки проведут шестую встречу в рамках Тура и вторую подряд в Индиан-Уэллс: в 2022 году Швёнтек обыграла Саккари в решающем матче. Гречанка ведёт 3-2 в счёте личных противостояний с представительницей Польши. Отметим, что предыдущие пять матчей между теннисистками завершались в двух сетах.

четвёртый раз выступает в основной сетке турнира в Индиан-Уэллс и проведёт здесь второй финал. В целом для польки это будет 23-й финал в Туре, в том числе десятый на турнирах WTA 1000. Швёнтек имеет в своём активе 18 трофеев (семь на соревнованиях этого уровня).

В этом году Ига Швёнтек выиграла все свои одиночные матчи в командном турнире United Cup, дошла до третьего круга на Australian Open, выиграла титул на турнире WTA 1000 в Дохе и сыграла в полуфинале турнира WTA 1000 в Дубае.

На данный момент полька является лидером по количеству побед в текущем сезоне (19), опережая Эмму Наварро (18), Елену Рыбакину (17), Коко Гауфф (16), Елену Остапенко (16) и Марту Костюк (15).

Путь к финалу: [1] Ига Швёнтек (Польша, №1)

R128: BYE

R64: Даниэль Коллинс (США, №56) 6:3, 6:0

R32: [26] Линда Носкова (Чехия, №29) 6:4, 6:0

R16: Юлия Путинцева (Казахстан, №79) 6:1, 6:2

QF: [WC] Каролин Возняцки (Дания, №204) 6:4, 1:0 (отказ)

SF: [31] Марта Костюк (Украина, №32) 6:2, 6:1

► Общее время на корте: 5 часов 56 минут

шестой раз подряд выступает в основной сетке турнира в Индиан-Уэллс и сыграет в финале во второй раз. Для греческой теннисистки это будет десятый решающий матч в WTA-туре, в котором она попробует выиграть свой третий трофей. В 2019 году Саккари победила на турнире WTA 250 в Рабате, а в прошлом сезоне — WTA 1000 в Гвадалахаре.

Гречанка является одной из четырёх теннисисток в Туре, которая имеет положительный баланс побед и поражений в матчах против Иги Швёнтек. Такое достижение есть в активе Елены Остапенко (4-0), Елены Рыбакиной (3-2) и Эшли Барти (2-0), которая завершила карьеру два года назад.

Мария Саккари проводит пока свой самый удачный турнир в текущем сезоне. Её лучшим результатом в этом году был второй круг на турнирах разного уровня.

Путь к финалу: [9] Мария Саккари (Греция, №9)

R128: BYE

R64: Диана Шнайдер (-, №74) 5:7, 6:4, 6:0

R32: [20] Каролин Гарсия (Франция, №26) 6:3, 6:4

R16: Диан Парри (Франция, №61) 6:2, 3:6, 6:3

QF: [23] Эмма Наварро (США, №23) 5:7, 6:2, 6:4

SF: [3] Коко Гауфф (США, №3) 6:4, 6:7(5), 6:2

► Общее время на корте: 11 часов 18 минут

● Всего третий раз за историю проведения турнира в Индиан-Уэллс (с 1989 года) в финале встретятся теннисистки, которые уже играли друг против друга в решающем матче этих соревнований. Подобное происходило в 1998/2000 годах (Мартина Хингис и Линдсей Дэвенпорт) и в 2003/2005 годах (Ким Клейстерс и Линдсей Дэвенпорт).

Рейтинг по итогам турнира: Ига Швёнтек останется на первой позиции мирового рейтинга вне зависимости от результата решающего матча. Мария Саккари останется на девятом месте в случае поражения в финале, а если победит — поднимется на шестую строчку.

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