Капитан Боруссии Д прокомментировал ничью против Баварии: Одного очка недостаточно

Капитан "Боруссии Д" прокомментировал ничью против "Баварии".

По словам Эмре Джана, команда хотела победить. Полузащитник заметил, что этот матч был иным в отличие от поединка с "Барселоной".

"В итоге заслуженные 2-2. Должен сказать, это кажется странным, потому что мы действительно хотели три очка. Но мы все равно берем одно очко, хотя мы отчаянно в них нуждались. Одного очка недостаточно, учитывая, где мы сейчас находимся. Нам нужно многое наверстать.

Нет смысла подсчитывать, где мы можем оказаться. Мы просто должны выигрывать игры. Это была хорошая реакция, в любом случае. Сегодня мы были более агрессивны. Это была совершенно другая картина, чем в среду (в Барселоне, прим. ред.).

Мы хорошо переместились справа налево. Задняя линия была хороша. Возможно, сейчас мы более стабильны с тремя защитниками. Тем не менее, я не думаю, что это вопрос системы, а скорее вопрос отношения. Отношение в среду было нехорошим, сегодня оно было. Тренер нашел правильные слова и показал нам, что пошло не так и каким должен быть ориентир", – прокомментировал Джан.