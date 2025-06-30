Манчестер Сити, Интер и Реал в шаге от ¼ финала КЧМ. Расписание футбола на 30 июня – 6 июля

Молодежный чемпионат Европы завершился, до квалификации еврокубков и старта нового сезона еще есть время – радовать футболом нас будет пока только Клубный чемпионат мира. На этой неделе состоится плавный переход от 1/8-й к 1/4-й, а уже на следующей мы увидим полуфиналы и решающий поединок. Отметьте в своих футбольных планах то, что нельзя пропустить.

Понедельник, 30 июня

22:00. "Интер" – "Флуминенсе". 1/8 финала КЧМ. Суспільне Спорт / DAZN

Вторник, 1 июля

04:00. "Манчестер Сити" – "Аль-Хиляль". 1/8 финала КЧМ. Суспільне Спорт / DAZN

22:00. "Реал" – "Ювентус". 1/8 финала КЧМ. Суспільне Спорт / DAZN

Среда, 2 июля

04:00. "Боруссия Д" – "Монтеррей". 1/8 финала КЧМ. Суспільне Спорт / DAZN

Четверг, 3 июля

Небольшой передых от КЧМ.

Пятница, 4 июля

22:00. "Интер" / "Флуминенсе" – "Манчестер Сити" / "Аль-Хиляль". 1/4 финала КЧМ. Суспільне Спорт / DAZN

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Суббота, 5 июля

04:00. "Палмейрас" / "Ботафого" – "Бенфика" / "Челси". 1/4 финала КЧМ. Суспільне Спорт / DAZN

19:00. "ПСЖ" / "Интер Майами" – "Фламенго" / "Бавария". 1/4 финала КЧМ. Суспільне Спорт / DAZN

23:00. "Реал" / "Ювентус" – "Боруссия Д" / "Монтеррей". 1/4 финала КЧМ. Суспільне Спорт / DAZN

Воскресенье, 6 июля

В воскресенье и в понедельник мы без КЧМ.

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