Элина Свитолина уже в Австралии: показала свою команду и проведет тренировку с четвертой ракеткой мира

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась фото с кортов Открытого чемпионата Австралии



Элина уже прилетела в Мельбурн и готовится к своему первому турниру в сезоне под руководство британца Энди Беттлса, с которым возобновила сотрудничество в конце июля прошлого года.

Открытый чемпионат Австралии – первый турнир для Элины Свитолиной после US Open-2024. Напомним, что в середине сентября она перенесла операцию на правой стопе.



Завтра, 6 января у Элины запланирована тренировка на Род Лейвер Арене с четвертой ракеткой мира Жасмин Паолини из Италии, а 8 января она сыграет выставочный матч против прошлогодней финалистки Australian Open – китаянки Чжэн Циньвэнь.

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