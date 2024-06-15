Сан-Диего (W15). Сагдиева стала чемпионкой турнира ITF в парном разряде

Украинская теннисистка стала чемпионкой соревнований ITF W15 в США

В финале турнира в Сан-Диего Анита Сагдиева и ее напарница Башак Эйрадын из Турции нанесли поражение американской паре Анна Кампана/Каролин Кампана — 0:6, 6:3, 10-8.

Путь к титулу:

R1: Эрин Кайетано/Лили Файркло (США/Австралия, 1) 6:0, 6:4

QF: Филиппа Бру-Сиверсен/Александра Вольф (США, WC) 6:4, 6:2

SF: Теника Макгиффин/Вивиан Янг (Австралия/Новая Зеландия, 4) 6:4, 6:4

FR: Анна Кампана/Каролин Кампана (США) 0:6, 6:3, 10-8

20-летняя Анита Сагдиева пятый раз сыграла в парном финале на турнире ITF и завоевала свой третий титул. В этом сезоне украинка впервые дошла до решающего матча.

За свое выступление в Сан-Диего Сагдиева заработала $477 призовых и 15 рейтинговых очков.

btu.org.ua