Страсбург. Ангелина Калинина против Маркеты Вондроушовой в четвертьфинале: превью матча

Украинская теннисистка Ангелина Калинина сыграет за место в полуфинале турнира WTA 250 в Страсбурге. Поединок против шестой ракетки мира Маркеты Вондроушовой закроет игровой день 23 мая на Центральном корте в 18:30 по киевскому времени

Дата рождения: 07/02/1997 (27 лет)

Место рождения: Новая Каховка, Украина

Рост: 180 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: —

Высший рейтинг WTA: 25 (22/05/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 23.05.2024): 358/205

Призовые за карьеру: $3,452,969

Дата рождения: 28/06/1999 (24 года)

Место рождения: Соколов, Чехия

Рост: 172 см

Играет: левой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 2 (2023 — Wimbledon; 2017 — Biel/Bienne)

Высший рейтинг WTA: 6 (11/09/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 23.05.2024): 270/117

Призовые за карьеру: $9,925,533

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H2H: 2-1

2023 | Пекин (WTA 1000) | Хард | R1 | Калинина — 1:6, 6:4, 6:1

2022 | Шрусбери (ITF) | Хард (зал) | 1/2 | Вондроушова — 7:6(2), 6:3

2015 | Братислава (ITF) | Хард (зал) | 1/2 | Калинина — 6:2, 6:4

Путь на турнире

Ангелина Калинина

R1: Анастасия Павлюченкова (-, №21) 6:3, 3:6, 6:4

R2: Фиона Ферро (Франция, №142) 6:3, 3:6, 6:0

Маркета Вондроушова

R1: BYE

R2: Магдалена Френх (Польша, №54) 5:7, 6:1, 6:0

История на турнире

Обе теннисисистки впервые выступают в Страсбурге;

Выступления на грунте (на 23.05.2024):

Ангелина Калинина — 176/72 (7/4 в этом году)

Маркета Вондроушова — 98/35 (6/3 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Ангелина Калинина — 12/13

Grand Slam — 0/1 | AO — R1

WTA 1000 — 4/6 | Доха — R2, Дубай — R1, Индиан-Уэллс — R2, Майами — R4, Мадрид — R1, Рим — R3

WTA 500 — 2/4 | Брисбен — R2, Аделаида — R1, Абу-Даби — R2, Чарльстон — R3

WTA 250 — 6/2 | Остин — 1/2, Руан — 1/2

Маркета Вондроушова — 10/7

Grand Slam — 0/1 | AO — R1

WTA 1000 — 6/4 | Доха — R3, Дубай — 1/4, Индиан-Уэллс — R3 (снялась до матча), Мадрид — R3, Рим — R3

WTA 500 — 3/1 | Штутгарт — 1/2

United Cup — 1/1

Последние 5 матчей:

Ангелина Калинина — В, В, П, В, П

Маркета Вондроушова — В, П, В, П, В

Национальный фактор:

Ангелина Калинина — 17/14 | В этом году Калинина победила Сару Бейлек на турнире WTA в Остине.

Маркета Вондроушова — 7/8 | Вондроушова проведет третий матч против теннисистки из Украины в этом сезоне. На Открытом чемпионате Австралии она проиграла Даяне Ястремской, а в Штугарте потерпела поражение от Марты Костюк.

Ангелина Калинина проведет свой 145-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 73 победы (51%);

Маркета Вондроушова проведет 247-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 154 победы (63%);

Ангелина Калинина проведет 15-й поединок против теннисистки топ-10 и будет бороться за свою 5-ю победу. В этом сезоне украинка победила вторую ракетку мира Арину Соболенко и проиграла в матче против восьмой ракетки мира Марии Саккари.

Ангелина Калинина 12-й раз в карьере сыграет в четвертьфинале турнира WTA (3-й в этом году) и 6-й раз дошла до этой стадии на грунте. Украинка будет бороться за свой 5-й полуфинал (3-й в этом году) и 4-й на грунтовых кортах.

Маркета Вондроушова 26-й раз дошла до четвертьфинала на турнире WTA (3-й в этом году) и 7-й раз сыграет в 1/4 финала на грунте. Чешская теннисистка попробует пройти в свой 16-й полуфинал (2-й в этом году) и 7-й на грунте.

Победительница этого матча получит 44 526 евро призовых и 195 рейтинговых очков. Проигравшая — 23 435 евро призовых и 108 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает фавориткой матча Маркету Вондроушову и оценивает ее шансы на победу коэффициентом — 1,49. На победу Ангелины Калининой предлагается коэффициент — 2,87.

Букмекеры Favbet — предлагают поставить на победу Маркету Вондроушов с коэффициентом — 1,48. Успех Ангелины Калининой оценивается коэффициентом — 2,95.

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btu.org.ua