Страсбург. Ангелина Калинина против Маркеты Вондроушовой в четвертьфинале: превью матча

Украинская теннисистка Ангелина Калинина сыграет за место в полуфинале турнира WTA 250 в Страсбурге. Поединок против шестой ракетки мира Маркеты Вондроушовой закроет игровой день 23 мая на Центральном корте в 18:30 по киевскому времени
Дата рождения: 07/02/1997 (27 лет)
Место рождения: Новая Каховка, Украина
Рост: 180 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: —
Высший рейтинг WTA: 25 (22/05/2023)
Побед/Поражений за карьеру (на 23.05.2024): 358/205
Призовые за карьеру: $3,452,969
Дата рождения: 28/06/1999 (24 года)
Место рождения: Соколов, Чехия
Рост: 172 см
Играет: левой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 2 (2023 — Wimbledon; 2017 — Biel/Bienne)
Высший рейтинг WTA: 6 (11/09/2023)
Побед/Поражений за карьеру (на 23.05.2024): 270/117
Призовые за карьеру: $9,925,533
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H2H: 2-1
2023 | Пекин (WTA 1000) | Хард | R1 | Калинина — 1:6, 6:4, 6:1
2022 | Шрусбери (ITF) | Хард (зал) | 1/2 | Вондроушова — 7:6(2), 6:3
2015 | Братислава (ITF) | Хард (зал) | 1/2 | Калинина — 6:2, 6:4
Путь на турнире
Ангелина Калинина
R1: Анастасия Павлюченкова (-, №21) 6:3, 3:6, 6:4
R2: Фиона Ферро (Франция, №142) 6:3, 3:6, 6:0
Маркета Вондроушова
R1: BYE
R2: Магдалена Френх (Польша, №54) 5:7, 6:1, 6:0
История на турнире
Обе теннисисистки впервые выступают в Страсбурге;
Выступления на грунте (на 23.05.2024):
Ангелина Калинина — 176/72 (7/4 в этом году)
Маркета Вондроушова — 98/35 (6/3 в этом году)
Выступления в сезоне 2024
Ангелина Калинина — 12/13
Grand Slam — 0/1 | AO — R1
WTA 1000 — 4/6 | Доха — R2, Дубай — R1, Индиан-Уэллс — R2, Майами — R4, Мадрид — R1, Рим — R3
WTA 500 — 2/4 | Брисбен — R2, Аделаида — R1, Абу-Даби — R2, Чарльстон — R3
WTA 250 — 6/2 | Остин — 1/2, Руан — 1/2
Маркета Вондроушова — 10/7
Grand Slam — 0/1 | AO — R1
WTA 1000 — 6/4 | Доха — R3, Дубай — 1/4, Индиан-Уэллс — R3 (снялась до матча), Мадрид — R3, Рим — R3
WTA 500 — 3/1 | Штутгарт — 1/2
United Cup — 1/1
Последние 5 матчей:
Ангелина Калинина — В, В, П, В, П
Маркета Вондроушова — В, П, В, П, В
Национальный фактор:
Ангелина Калинина — 17/14 | В этом году Калинина победила Сару Бейлек на турнире WTA в Остине.
Маркета Вондроушова — 7/8 | Вондроушова проведет третий матч против теннисистки из Украины в этом сезоне. На Открытом чемпионате Австралии она проиграла Даяне Ястремской, а в Штугарте потерпела поражение от Марты Костюк.
Ангелина Калинина проведет свой 145-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 73 победы (51%);
Маркета Вондроушова проведет 247-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 154 победы (63%);
Ангелина Калинина проведет 15-й поединок против теннисистки топ-10 и будет бороться за свою 5-ю победу. В этом сезоне украинка победила вторую ракетку мира Арину Соболенко и проиграла в матче против восьмой ракетки мира Марии Саккари.
Ангелина Калинина 12-й раз в карьере сыграет в четвертьфинале турнира WTA (3-й в этом году) и 6-й раз дошла до этой стадии на грунте. Украинка будет бороться за свой 5-й полуфинал (3-й в этом году) и 4-й на грунтовых кортах.
Маркета Вондроушова 26-й раз дошла до четвертьфинала на турнире WTA (3-й в этом году) и 7-й раз сыграет в 1/4 финала на грунте. Чешская теннисистка попробует пройти в свой 16-й полуфинал (2-й в этом году) и 7-й на грунте.
Победительница этого матча получит 44 526 евро призовых и 195 рейтинговых очков. Проигравшая — 23 435 евро призовых и 108 рейтинговых очков.
Котировки букмекеров:
Компания Vbet считает фавориткой матча Маркету Вондроушову и оценивает ее шансы на победу коэффициентом — 1,49. На победу Ангелины Калининой предлагается коэффициент — 2,87.
Букмекеры Favbet — предлагают поставить на победу Маркету Вондроушов с коэффициентом — 1,48. Успех Ангелины Калининой оценивается коэффициентом — 2,95.
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