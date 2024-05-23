Формула 1 пока отказалась от брызговиков над колёсами

Формула 1 пока отказалась от идеи устанавливать брызговики над колёсами в случае дождя, чтобы уменьшить количество брызг во время сильного дождя. Тесты Ferrari в Фьорано показали, что значимого эффекта добиться не удалось.

Водяной шлейф за машинами в случае дождя значительно ухудшает видимость. Дождевые шины отводят большое количество воды, которые по сути летят в находящуюся позади машину. Проблема старая, в попытке решить её в FIA опробовали несколько разных решений, но пока ни одно из них не сработало.

Последняя идея, даже две её версии, были опробованы Ferrari. На машины поставили скоростные камеры, всё тщательно замерили, и выяснили, что обе идеи не работают. Выяснилось, что больше всего воды в сторону соперника отбрасывают не шины, а диффузор.

Брызговики не появятся в регламенте 2025 года.

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