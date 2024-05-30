Гидо ван дер Гарде о действиях Эстебана Окона

В подкасте DRS бывший гонщик Формулы 1 Гидо ван дер Гарде комментировал действия Эстебана Окона в Монако, где он врезался в машину напарника…

Гидо ван дер Гарде: «Окон поступил глупо. Команде повезло, что гонку остановили красными флагами и они смогли починить машину Гасли. Если в руководстве решат отстранить Эстебана от участия в следующей гонке, для него это будет болезненный удар, хотя до этого наверняка не дойдёт.

Вы помните, как он поступил с Ферстаппеном в Бразилии’18, когда Макс лидировал, а Эстебан отставал на круг? Это было так же глупо.

Представьте, вы сидите на брифинге перед гонкой, обсуждаете стратегию. Что важно? Итак, парни, мы десятые и одиннадцатые. Пожалуйста, давайте сделаем так, чтобы сегодня мы заработали очки, которые нам очень нужны! Для этого вы должны помочь друг другу. Кто впереди, у того и приоритет. И что делает Окон? Увидев небольшое место сбоку от Гасли, он тут же его атакует. Это так глупо. Просто убедитесь, что вы работаете вместе, ведь в команде и так не всё гладко.

Окон – не командный игрок и временами неприятный парень. Если эти качества он победит, то может стать сильным гонщиком».

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