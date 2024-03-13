Ньюи может полностью переключиться на гиперкар

Построив множество выдающихся машин, самый успешный конструктор Формулы 1 Эдриан Ньюи не раз говорил о желании расстаться с повседневной гоночной суетой, но его всякий раз уговаривали остаться.

Немецкий Auto Motor und Sport пишет, что из-за конфликта внутри Red Bull, в котором Ньюи не на стороне руководителя команды Кристиана Хорнера, сейчас такой сценарий вполне возможен.

По слухам, Хорнер готов отстранить Ньюи от работы в команде, чтобы он полностью сосредоточился на проекте гиперкара RB17, производство которого планируется начать в следующем году.

Если слухи сбудутся, решение будет выглядеть весьма странно, учитывая скорое начало работ над машиной 2026 года, когда в Формуле 1 изменится регламент. Впрочем, Хорнер как-то сказал, что сможет побеждать в Формуле 1 без Ньюи и Ферстаппена.

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